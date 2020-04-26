У Київській області коронавірус виявили ще у 32 осіб

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Загалом у регіоні зафіксовано 542 випадки захворювання

За добу у Київській області діагностували 32 нових випадки зараження коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Київської обласної державної адміністрації.

Загалом у регіоні кількість хворих на COVID-19 збільшилася до 542 осіб, з них 46 - діти. Найбільше інфікованих - 196 - у Києво-Святошинському районі. Зокрема, 104 випадки було зафіксовано у Вишневому. Ще 25 хворих було виявлено у селі Софіївська Борщагівка.

На другому місці за кількість інфікованих у області - Обухівський район. Там коронавірус підтвердили у 96 жителів регіону. Більше половини випадків зареєстровано безпосередньо у місті Обухів.

Також коронавірусом заразилися 27 жителів Борисполя, 20 жителів Ірпеня та 19 жителів Броварів.

ПОТОЧНА ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ За даними Київського обласного лабораторного центру, у Київській... Опубліковано Київська обласна державна адміністрація Неділя, 26 квітня 2020 р.

У лікарнях області знаходяться 124 хворих на COVID-19, 418 осіб лікуються вдома на самоізоляції.

Також в КОДА повідомили, що з початку епідемії від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 12 жителів області. Половина смертельних випадків відбулась у Києво-Святошиснькому районі. Ще 49 осіб одужали від інфекції.

Нагадаємо, всього в Україні зафіксовано 8617 випадків зараження. За добу підтвердили 492 нових випадки. Також повідомлялося, що у Міністерстві охорони здоров'я опублікували графік швидкості поширення коронавірусу в областях України, які є лідерами за захворюваністю.