ЗСУ стали справжнім щитом Європи, - Хомчак

За його словами, сьогодні ЗСУ активно співпрацюють з НАТО за усіма ключовими напрямами оборонної реформи.

"Ми ефективно використовуємо доступні для держав-партнерів механізми та інструменти співробітництва, яке поглибилося з отриманням нашою країною статусу партнера з розширених можливостей. Такий статус, крім України, мають Австралія, Грузія, Йорданія, Фінляндія і Швеція", - повідомив він.

Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що у 2021 році військовослужбовці ЗСУ візьмуть участь у 15 багатонаціональних навчаннях за межами країни та дев’яти на нашій території.

"Вступ нашої держави до НАТО зміцнить не тільки Україну - він так само посилить Організацію Північноатлантичного договору. За останні роки Збройні сили України стали справжнім щитом Європи, а наша країна - активним контриб’ютором євроатлантичної безпеки", - заявив Хомчак.