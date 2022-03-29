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ЗСУ спалили російський броньований автомобіль "Тайфун" (фото)

Українські військові знищили броньований автомобіль "Тайфун" (facebook.com/GeneralStaff)
Автор: Тетяна Самарук

Збройні Сили України знищили російський універсальний броньований автомобіль "Тайфун. Зазначається, що ця техніка особливо цінується бойовиками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

Повідомляється, що українські воїни знищили "Тайфун". Даний автомобіль був захищений від мін та засідок.

"Тайфун" - це універсальний броньований автомобіль підвищеної захищеності на оригінальному шасі, який належить до машин класу MRAP.

"Українські воїни зробили його унікальним - так він точно ще ніде у світі не виглядав. Зачепило трохи й інших", - йдеться у повідомленні.

Українські військові знищили броньований автомобіль "Тайфун" (facebook.com/GeneralStaff)

Раніше ми повідомляли, що українські десантники ліквідували російську колону, що рухалася на Миколаїв.

Також ми писали, що під Харковом ліквідували командира російської 200-ї бригади.

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