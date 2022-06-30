Чи будуть українські військові повертатися на Зміїний: що кажуть в Генштабі
Збройні сили України збираються відправити війська на острів Зміїний, який нещодавно звільнили від окупантів.
Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.
"Стосовно Зміїного. Противник залишив острів, ми змусили його це зробити. Наразі наших військових на острові немає, але це буде", - сказав Громов.
За його словами. у планах ЗСУ - встановити безпосередній фізичний контроль над цим островом.
"На даний час ми його контролюємо за допомогою нашої зброї" - додав Олексій Громов.
Нагадаємо, сьогодні українське командування повідомило, що російські окупанти покинули Зміїний. Після чергової успішної операції українських військ противник поспіхом евакуював залишки гарнізону, зараз там пожежа і вибухи.
Після цього головнокомадувач ЗСУ Валерій Залужний розповів подробиці, як звільняли Зміїний.