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Чи будуть українські військові повертатися на Зміїний: що кажуть в Генштабі

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Україна, Четвер 30 червня 2022 15:38
Чи будуть українські військові повертатися на Зміїний: що кажуть в Генштабі Фото: ЗСУ збираються відправити війська на Зміїний (mapio.net)
Автор: Євгеній Прокопенко

Збройні сили України збираються відправити війська на острів Зміїний, який нещодавно звільнили від окупантів.

Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Стосовно Зміїного. Противник залишив острів, ми змусили його це зробити. Наразі наших військових на острові немає, але це буде", - сказав Громов.

За його словами. у планах ЗСУ - встановити безпосередній фізичний контроль над цим островом.

"На даний час ми його контролюємо за допомогою нашої зброї" - додав Олексій Громов.

Нагадаємо, сьогодні українське командування повідомило, що російські окупанти покинули Зміїний. Після чергової успішної операції українських військ противник поспіхом евакуював залишки гарнізону, зараз там пожежа і вибухи.

Після цього головнокомадувач ЗСУ Валерій Залужний розповів подробиці, як звільняли Зміїний.

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