RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ сьогодні знищили п'ять російських безпілотників

Фото: ЗСУ сьогодні знищили п'ять російських безпілотників (24tv.ua)
Автор: Іван Носальський

У вівторок, 23 серпня, українські військові "приземлили" ще п'ять ворожих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"23 серпня підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України знищено п'ять безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня", - зазначають у Повітряних силах.

Також українські штурмовики і бомбардувальники здійснили 15 авіаударів по позиціях російських окупантів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські військові збили російський вертоліт у вівторок, 23 серпня, на Донбасі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Воздушные силы УкраиныВійна Росії проти УкраїниЗбройні сили України