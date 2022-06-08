ЗСУ стримують росіян в Сєвєродонецьку та біля Тошківки: що зараз в Луганській області

Станом на 8 червня українські військові тримають оборону в Сєвєродонецьку Луганської області. Також ЗСУ дали відсіч ворогу поблизу Тошківки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram .

Ворог також намагався просунутися на напрямку Устинівки, однак наші захисники відкинули окупантів.

При цьому він зазначив, зараз небезпечно і в Лисичанську, саме на одній із центральних вулиць міста вчора після артилерійського обстрілу загинув місцевий житель, а поранену жінку госпіталізували відразу до Чернівців.

Крім того, пошкоджено декілька багатоповерхівок. Однак найбільше руйнувань, які зафіксовано на поточну годину, у Врубівці та Золотому - там пошкоджено 25 будинків.

За словами Гайдая, із мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню росіяни обстріляли Золоте-4 та Врубівку.

Також ворог продовжує нищити заклади охорони здоров’я. Останній обстріл багатопрофільної лікарні було здійснено з артилерії калібром 240 мм, а днями окупанти зруйнували будівлю місцевої станції швидкої допомоги.

Гайдай зазначив, що за минулу було відбито 11 атак ворога, знищено три танки, п’ять артилерійських систем, дві бойові броньовані машини, тринадцять одиниць автомобільної техніки та три склади з боєприпасами противника, а ППО збили два безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10".

Нагадаємо, за даними британської розвідки, російська армія продовжує робити спроби атакувати Сєвєродонецьк з трьох напрямків, але їй не вдалося значно просунулася вперед за останні 24 години.

При цьому в Генштабі також звітують, що російські війська на Донбасі намагаються штурмувати Слов'янськ і Сєверодонецьк, однак успіхів не мають. Окупанти також посилили обстріли під Бахмутом.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.