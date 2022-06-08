ru ua
Ср, 08 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ЗСУ стримують росіян в Сєвєродонецьку та біля Тошківки: що зараз в Луганській області

Новость на русском →
Луганська область, Середа 08 червня 2022 08:52
ЗСУ стримують росіян в Сєвєродонецьку та біля Тошківки: що зараз в Луганській області Фото: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Марія Кучерявець

Станом на 8 червня українські військові тримають оборону в Сєвєродонецьку Луганської області. Також ЗСУ дали відсіч ворогу поблизу Тошківки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram.

Ворог також намагався просунутися на напрямку Устинівки, однак наші захисники відкинули окупантів.

При цьому він зазначив, зараз небезпечно і в Лисичанську, саме на одній із центральних вулиць міста вчора після артилерійського обстрілу загинув місцевий житель, а поранену жінку госпіталізували відразу до Чернівців.

Крім того, пошкоджено декілька багатоповерхівок. Однак найбільше руйнувань, які зафіксовано на поточну годину, у Врубівці та Золотому - там пошкоджено 25 будинків.

За словами Гайдая, із мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню росіяни обстріляли Золоте-4 та Врубівку.

Також ворог продовжує нищити заклади охорони здоров’я. Останній обстріл багатопрофільної лікарні було здійснено з артилерії калібром 240 мм, а днями окупанти зруйнували будівлю місцевої станції швидкої допомоги.

Гайдай зазначив, що за минулу було відбито 11 атак ворога, знищено три танки, п’ять артилерійських систем, дві бойові броньовані машини, тринадцять одиниць автомобільної техніки та три склади з боєприпасами противника, а ППО збили два безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10".

Нагадаємо, за даними британської розвідки, російська армія продовжує робити спроби атакувати Сєвєродонецьк з трьох напрямків, але їй не вдалося значно просунулася вперед за останні 24 години.

При цьому в Генштабі також звітують, що російські війська на Донбасі намагаються штурмувати Слов'янськ і Сєверодонецьк, однак успіхів не мають. Окупанти також посилили обстріли під Бахмутом.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Луганськ Сєвєродонецьк
NEWS
ЗСУ стримують росіян в Сєвєродонецьку та біля Тошківки: що зараз в Луганській області
ЗСУ стримують росіян в Сєвєродонецьку та біля Тошківки: що зараз в Луганській області
DAILY
ПТСР, вигорання та синдром вцілілого: як українці борються з травмами війни
Анастасія Рокитнаспеціально для РБК-Україна ПТСР, вигорання та синдром вцілілого: як українці борються з травмами війни