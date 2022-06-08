ЗСУ відкинули ворога під Сєвєродонецьком і припинили розвідку боєм під Лиманом: зведення Генштабу

Російські війська на Донбасі намагаються штурмувати Слов'янськ і Северодонецьк, однак успіхів не мають. Окупанти також посилили обстріли під Бахмутом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках, за планом проведення перевірки, до 11 червня в збройних силах республіки Білорусь відпрацьовуються питання створення ударних угруповань на одному з напрямків і перевірка готовності транспортної інфраструктури до перевезення підрозділів.

На Сіверському напрямку підрозділи противника продовжують демонстраційні заходи з метою сковування дій підрозділів Сил оборони.

На харківському напрямку основні зусилля ворог зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. З метою недопущення просування наших військ продовжує мінування місцевості.

На Слов'янському напрямку противник веде штурмові дії з метою поліпшення тактичного положення. Для недопущення проведення контрнаступу наших військ виробляє інженерне обладнання вогневих позицій в районі населеного пункту Ізюм.

На Лиманському напрямку противник зробив спробу розвідки боєм у напрямку населеного пункту Райгородок, успіху не мав, відійшов.

На Сєвєродонецькому напрямку наші воїни успішно стримують штурм у місті Сєвєродонецьк, бойові дії тривають. У районі населеного пункту Тошківка наступ противника успіху не мав. Ворог також намагався просунутися в напрямку населеного пункту Устинівка, але українські захисники відкинули окупантів.

В Бахмутському напрямку противник збільшив інтенсивність застосування оперативно-тактичної та армійської авіації. Вів обстріли позицій наших підрозділів з мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Покровське, Берестове, Золоте-4, Врубівка, Майське, Яковлівка та Доломітне. Завдав авіаударів вертольотами Ка-52.

У районі населеного пункту Нагірне внаслідок вогневого ураження, нанесеного українськими воїнами, ворог відійшов на раніше займані позиції.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках з метою сковування дій наших військ та недопущення перекидання резервів Сил оборони на інші напрямки противник чинив інтенсивний вогневий вплив по позиціях наших підрозділів у районах населених пунктів Піски, Нью-Йорк, Любомирівка, Авдіївка, Новобахмутівка, Оріхів, Комишуваха, Водяне, Первомайське, Мар'їнка, Опитне. Завдано авіаційний удар по Нью-Йорку і ракетний - по населеному пункту Курахове.

На Південнобузькому напрямку противник веде позиційну оборону. Зафіксовані артилерійські обстріли по районах населених пунктів Миколаїв, Долина, Таврійське, Кульбакине, Біла Криниця, Трудолюбівка, Благодатне, промінь і Тополине.

На Бессарабському напрямку без істотних змін.

Минулої доби захисниками та захисницями України на Донецькому та Луганському напрямках відбито одинадцять атак ворога, знищено три танки, п'ять артилерійських систем, дві бойові броньовані машини, тринадцять одиниць автомобільної техніки та три склади з боєприпасами противника.

Особовий склад противника деморалізований. За наявною інформацією, в підрозділах зі складу 106 і 76 повітряно-десантних дивізій військовослужбовців, які відмовилися від подальшої участі в бойових діях повертають з Луганської області на територію Росії.

Нагадаємо, окупанти обрали три напрямки, на які кинули більше сил, щоб захопити Донбас. На цьому тижні постараються дійти до Слов'янська.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.