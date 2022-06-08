ru ua
Ср, 08 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія безуспішно намагається атакувати Сєвєродонецьк з трьох напрямків, - британська розвідка

Новость на русском →
Україна, Середа 08 червня 2022 08:44
Росія безуспішно намагається атакувати Сєвєродонецьк з трьох напрямків, - британська розвідка Фото: за Сєвєродонецьк йдуть важкі бої (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Російська армія продовжує робити спроби атакувати Сєвєродонецьк з трьох напрямків, але українська оборона тримається. Жодній зі сторін не вдалося значно просунулася вперед за останні 24 години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії в Twitter.

Як наголошується в повідомленні, поки російська армія концентрує наступ на центральній ділянці Донбасу, вона обороняється на флангах.

Зокрема, українські сили нещодавно домоглися певних успіхів, завдавши контрудари в південно-західній частині Херсонської, в тому числі закріпившись на східному березі річки Інгулець.

"Оскільки фронт окупованої зони простягається більш ніж на 500 км, і Росія, і Україна стикаються з однаковими проблемами в підтримці оборонної лінії при вивільненні боєздатних бойових частин для наступальних операцій", - йдеться у зведенні.

Раніше в Міноборони Британії заявляли, що російські війська не змогли просунутися в районі Сєвєродонецька та Попасної. Новим напрямком удару може стати родзинки.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Луганськ Донбас
NEWS
ЗСУ стримують росіян в Сєвєродонецьку та біля Тошківки: що зараз в Луганській області
ЗСУ стримують росіян в Сєвєродонецьку та біля Тошківки: що зараз в Луганській області
DAILY
ПТСР, вигорання та синдром вцілілого: як українці борються з травмами війни
Анастасія Рокитнаспеціально для РБК-Україна ПТСР, вигорання та синдром вцілілого: як українці борються з травмами війни