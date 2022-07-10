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ЗСУ збили російський вертоліт поблизу Горлівки

Фото: ЗСУ збили російський вертоліт поблизу Горлівки (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Українські бійці збили черговий вертоліт російських окупантів. Цього разу ворожу ціль приземлили поблизу Горлівки (Донецька область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

"9 липня, опівдні, поблизу Горлівки, підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних сил України збито вертоліт російських окупаційних військ. Є підтвердження про знищення цілі", - йдеться в повідомленні.

За інформацією командування, тип ворожого гелікоптера наразі встановлюється.

Нагадаємо, станом на 10 липня, від початку повномасштабного вторгнення російські війська втратили в Україні вже 188 гелікоптерів.

Додамо, також стало відомо, що російська авіація вже 2,5 місяці не літає в зону дії протиповітряної оборони України. Ворог змінив свою тактику, оскільки боїться втрат.

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Збройні сили УкраїниГорлівкаДонецька областьВійна Росії проти України