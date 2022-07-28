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ЗСУ збили російський безпілотник "Орлан-10" західною зброєю

Ілюстративне фото: ЗСУ збили російський безпілотник "Орлан-10" західною зброєю (24tv)
Автор: Іван Носальський

Українські військові в Ізюмському районі знищили ворожий розвідувальний безпілотник "Орлан-10" за допомогою ПЗРК "Стінгер".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на окрему механізовану бригаду "Холодний яр" в Facebook.

"Бійці зенітно-реактивного артилерійського дивізіону знищили ворожий БПЛА з відстані 3 кілометрів. Стріляли з американського переносного комплексу "Стінгер", - сказано в повідомленні бригади.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські військові "приземлили" ще один російський безпілотник. Окупанти вирішили розвідати позиції українських захисників на Миколаївському напрямку.

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