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ЗСУ збили черговий російський штурмовик Су-25

Фото: російський Су-25 збили українські військові (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Збройні сили України збили черговий російський штурмовик Су-25.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Сьогодні підрозділом протиповітряної оборони 25 окремої повітряно-десантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України успішно збито російський штурмовик Су-25 "Грач", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що літак збив розрахунок переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла".

Нагадаємо, раніше цього тижня в районі окупованої Нової Каховки вдалося збити російський винищувач Су-35.

Крім того, самі окупанти примудрилися збити свій літак над непідконтрольним Алчевськом у Луганській області.

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Збройні сили УкраїниВійна Росії проти України