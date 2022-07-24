ЗСУ збили черговий російський штурмовик Су-25

Збройні сили України збили черговий російський штурмовик Су-25.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Десантно-штурмових військ ЗСУ.
"Сьогодні підрозділом протиповітряної оборони 25 окремої повітряно-десантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України успішно збито російський штурмовик Су-25 "Грач", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що літак збив розрахунок переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла".
Нагадаємо, раніше цього тижня в районі окупованої Нової Каховки вдалося збити російський винищувач Су-35.
Крім того, самі окупанти примудрилися збити свій літак над непідконтрольним Алчевськом у Луганській області.
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