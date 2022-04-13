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ЗСУ збили два російських літаки, які атакували Харківську область, - голова ОДА

Фото: ЗСУ збили два російських літаки, які атакували Харківську область (t.me/Tsaplienko)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 13 квітня мобільні підрозділи Збройних сил збили два російських літаки. Вони бомбардували населені пункти Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Харківської ОДА Олега Синєгубова в Telegram.

"Сьогодні мобільні підрозділи ЗСУ збили 2 російські літаки, які атакували населені пункти Харківщини. Віримо у наші Збройні Сили України, які цілодобово обороняють Харківську область", - написав він.

Нагадаємо, нещодавно Збройні Сили України підтвердили, що на кордоні Дніпропетровської та Запорізької областей збили російський літак. Він летів зі сторони Донбасу.

Додамо, також ЗСУ збили російський літак в Луганській області. Повітряну ціль вразили 11 квітня.

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ХарківВійна Росії проти України