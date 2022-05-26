Близько 29 600 військових і понад 500 безпілотників: названі втрати Росії
Фото: Росія несе важкі втрати в Україні (facebook com mod mil rus)
З початку вторгнення в Україну загинули близько 29 600 російських військових. Також противник втратив понад 500 безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Повідомляється, що загальні бойові втрати противника на 26 травня орієнтовно склали:
- Особовий склад - близько 29 600 (+150)
- Танки - 1315 (+10)
- Бойові броньовані машини - 3235 (+22)
- Артилерійські системи - 617 (+11)
- РСЗВ - 201 (+0)
- Засоби ППО - 93 (+0)
- Літаки - 206 (+0)
- Вертольоти - 170 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 502 (+11)
- Крилаті ракети - 114 (+2)
- Кораблі/катери - 13 (+0)
- Автомобільна техніка та автоцистерни - 2225 (+8)
- Спеціальна техніка - 47 (+3)
"Найбільші втрати противника (за минулу добу) спостерігалися на Авдіївському напрямку. Дані уточнюються", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, за даними британської розвідки, російські найбільш елітні підрозділи ВДВ зазнали важких втрати в ході наступу на Україну.
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