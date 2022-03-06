ЗСУ розповіли, скільки українським бійцям вдалося знищити авіатехніки ворога за день

Три вертольоти самостійно збив морський піхотинець ВМС ЗСУ.

1 штурмовик Су-25 і 1 вертоліт збили військовослужбовці оперативного командування "Південь" Сухопутних Військ ЗС.

Також протиповітряна оборона збила БПЛА "Орлан-10" і кілька крилатих ракет, що летіли в мирні українські міста.

Станом на 23:00 5 березня втрати авіаційної техніки російських окупантів становлять:

44 літаки і 44 вертольоти - йдуть нога в ногу.

"Ворожих льотчиків, які катапультувалися і вижили, знайшли українські воїни. Їм надана медична допомога і вони вже дають свідчення за злочини путінського режиму перед людяністю!" - йдеться в повідомленні командування Повітряних Сил ЗСУ.

Наші військові також відзначили роботу ударної авіації Повітряних Сил-бомбардувальників Су-24м і штурмовиків Су-25, які вчинили кілька авіанальотів на ворожі колони, завдавши потужні ракетно-бомбові удари.