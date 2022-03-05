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У ЗСУ розповіли про збиту за день російську авіацію

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Субота 05 березня 2022 08:50
У ЗСУ розповіли про збиту за день російську авіацію Фото: збита ППО України російська бойова авіація (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Володимир Костирін

Українська протиповітряна оборона за минулу добу знищила 3 російських штурмовики та 3 вертольоти. Таким чином, за дев'ять днів війни ППО ЗСУ збила як мінімум 39 літаків і 40 вертольотів противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Так, вчора, 4 березня, окупанти втратили 3 "грача" - так називають штурмовики Су-25. Два збили в Чернігівській області і ще один - під Волновахою Донецької області.

"Крім того, у свій останній політ минулої доби вирушили і три вертольоти російських окупаційних військ", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі нагадали, що до початку повномасштабної війни Росії проти України їх авіаційне угруповання, зосереджене навколо українських державних кордонів, налічувало близько 700 одиниць авіаційної техніки: приблизно 450 літаків і понад 250 вертольотів.

За 9 діб бойових дій українська ППО знищила щонайменше 39 російських літаків і 40 вертольотів.

Нагадаємо, що 3 березня під Волновахою теж був збитий російський винищувач СУ-34, яким здійснювали бомбардування цивільного населення та інфраструктури міста.

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