ЗСУ розповіли перші подробиці вибухів у Херсоні

Після вибухів у тимчасово окупованому Херсоні окупанти та зрадники почали метушитися та збирати речі. Не виключені й подальші вибухи в місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Поки що ми спостерігаємо підвищене нервування колаборантів і окупантів, метушливі збори речей. Цілком можливо, що серед цих речей є й вибуховонебезпечні", - розповіла вона.

Вибухи в Херсоні

Зазначимо, сьогодні вибухи пролунали в окупованому Херсоні. Повідомлялося, що інцидент стався в будівлі Апеляційного суду, яка є поряд з ОДА, там дислокувалася "влада" загарбників.

Згодом стало відомо, що внаслідок вибуху поранення отримала колаборантка, так звана "начальниця "департаменту праці" окупаційної адміністрації Алла Бархатнова.

Нагадаємо, що вибух сьогодні був і в будівлі так званої "генпрокуратури ЛНР" в Луганську, через що, як пишуть росЗМІ, загинув самопроголошений "генпрокурор ЛНР" Сергій Горенко.

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