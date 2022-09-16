У Херсоні внаслідок вибуху поранено колаборантку
У Херсоні, в районі херсонського апеляційного суду пролунав вибух. Внаслідок вибуху поранення отримала колаборантка, так звана "начальниця "департаменту праці" окупаційної адміністрації.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "МОСТ".
Згідно з даними видання "МОСТ", йдеться саме про Аллу Бархатнову. Жінка стала колабораціоністкою ще з початку війни на території Донбасу. Ще тоді Бархатнова допомагала окупантам організувати "референдум" у Дружківці.
Після цього Бархатнова отримала роботу в так званому "міністерстві праці й соціальної політики" "ДНР". Через деякий час вона обралась до фейкового парламенту терористичної "республіки".
Водій Бархатнової загинув внаслідок вибуху, як стверджують російські ЗМІ.
Вибух у Херсоні
Сильні вибухи у місті пролунали ще зранку.
Вибух пролунав у центрі Херсону, за будівлею облдержадміністрації. Ще тоді російські ЗМІ заявили про загиблих й постраждалих.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в "ЛНР" загинув так званий "генеральний прокурор" внаслідок сьогоднішнього вибух у місті.
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