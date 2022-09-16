ВСУ рассказали первые подробности взрывов в Херсоне

После взрывов во временно оккупированном Херсоне оккупанты и предатели начали суетиться и собирать вещи. Не исключены и последующие взрывы в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

"Пока мы наблюдаем повышенную нервозность коллаборантов и оккупантов, суетливое собрание вещей. Вполне возможно, что среди этих вещей есть и взрывоопасные", - рассказала она.

Взрывы в Херсоне

Отметим, сегодня взрывы прогремели в оккупированном Херсоне. Сообщалось, что инцидент произошел в здании Апелляционного суда, которое находится рядом с ОГА, там дислоцировалась "власть" захватчиков.

Впоследствии стало известно, что в результате взрыва ранения получила коллаборантка , так называемая "начальница "департамента труда" оккупационной администрации Алла Бархатнова.

Напомним, что взрыв сегодня произошел и в здании так называемой "генпрокуратуры ЛНР" в Луганске, из-за чего, как пишут росСМИ, погиб самопровозглашенный "генпрокурор ЛНР" Сергей Горенко.

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