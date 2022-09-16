В окупованому Херсоні пролунали вибухи

У п'ятницю вранці, 16 вересня, у тимчасово окупованому Херсоні пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

"У Херсоні чути вибухи": - йдеться у повідомленні.

При цьому місцеві Telegram-канали повідомляють, що вибухи були дуже сильними.

Оновлено (11:22)

За даними видання, вибухи пролунали у центрі міста, за будівлею облдержадміністрації. В районі херсонського апеляційного суду видно стовп диму.

Російські ЗМІ повідомляють, що внаслідок вибухів є загиблі та постраждалі.

Нагадаємо, 10 вересня у Херсоні, ймовірно, було знищено будівлю військкомату, де розміщувалися російські військові.

Зазначимо, що за даними Генштабу ЗСУ, російські війська відступили з раніше займаних позицій в деяких населених пунктах Херсонської області.

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