ЗСУ розширюють позиції та можуть оточити російські війська, які утримуються навколо Лимана, - ISW

Українські захисники розширюють позиції на схід від річки Оскол і на північ від річки Сіверський Донець. ЗСУ можуть оточити російські війська, які утримуються навколо Лимана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Нагадаємо, Зеленський заявив, що українські захисники кожного дня крок за кроком витискають російських окупантів з нашої землі. Однак ще потрібен час і зусилля.

Президент запевнив, що ЗСУ мають продумані військові операції на всій території нашої держави.

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