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Тренуються знищувати ворогів: під Одесою проходять навчання морської піхоти

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Одеська область, Середа 15 грудня 2021 10:34
Тренуються знищувати ворогів: під Одесою проходять навчання морської піхоти Фото: морська піхота проходить бойову підготовку (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Іванна Шовкун

На Одещині проходить бойова підготовка особового складу одного з окремих батальйонів морської піхоти. Морські піхотинці тренуються знищувати ворогів та звільняти захоплені будівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони у Facebook.

На цей раз морські піхотинці відпрацювали дії у складі ротних тактичних груп. За легендою навчань, службовці отримали наказ провести рейдові дії в рамках стабілізаційної операції.

"Морські піхотинці мали деблокувати захоплені незаконними збройними формуваннями адміністративні будівлі, виявити та ліквідувати сховище зброї та матеріально-технічних засобів, а також зачистити залишки озброєних груп у певному районі сільської місцевості", - йдеться у повідомленні.

Фото: морські піхотинці провели навчання під Одесою (facebook.com/MinistryofDefence.UA)

В результаті військовослужбовці досягли поставленої мети і отримали досвід ведення бойових дій в умовах максимально наближених до бойових.

Нагадаємо, Росія провела танкові військові навчання зі стрілянинами у Південному військовому окрузі, що межує зі східним кордоном України. Крім того, вони проходили на території тимчасово окупованого Криму.

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