Тренуються знищувати ворогів: під Одесою проходять навчання морської піхоти
На Одещині проходить бойова підготовка особового складу одного з окремих батальйонів морської піхоти. Морські піхотинці тренуються знищувати ворогів та звільняти захоплені будівлі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони у Facebook.
На цей раз морські піхотинці відпрацювали дії у складі ротних тактичних груп. За легендою навчань, службовці отримали наказ провести рейдові дії в рамках стабілізаційної операції.
"Морські піхотинці мали деблокувати захоплені незаконними збройними формуваннями адміністративні будівлі, виявити та ліквідувати сховище зброї та матеріально-технічних засобів, а також зачистити залишки озброєних груп у певному районі сільської місцевості", - йдеться у повідомленні.
В результаті військовослужбовці досягли поставленої мети і отримали досвід ведення бойових дій в умовах максимально наближених до бойових.
Нагадаємо, Росія провела танкові військові навчання зі стрілянинами у Південному військовому окрузі, що межує зі східним кордоном України. Крім того, вони проходили на території тимчасово окупованого Криму.