В ЗСУ прокоментували підозру Антоненка у вбивстві Шеремета

В Командуванні Сил спеціальних операцій ЗС України прокоментували затримання Андрія Антоненко, якого підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Командування.

Зокрема, зазначається, що Антоненко служить в ЗСУ з 2017 року і його поведінка за цей час характеризується як позитивна.

"Антоненко Андрій Сергійович проходить військову службу за контрактом в лавах Сил спеціальних операцій з липня 2017 року, в Командуванні ССО з червня 2019 року. За час проходження служби характеризується позитивно", - йдеться в повідомленні.

Також у Командуванні Сил спеціальних операцій ЗСУ додали, що готові сприяти проведенню об’єктивного розслідування та "надавати слідству необхідну інформацію з метою встановлення істини".

13 грудня стало відомо, що поліція затримала підозрюваних у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета. За версією слідства, чоловік, який брав участь в закладенні вибухівки під авто Шеремета, - це Андрій Антоненко. А жінка, яка безпосередньо мінувала авто, це Юлія Кузьменко.

РБК-Україна писало, що запобіжні заходи Антоненкові і Кузьменко будуть обирати 13 грудня в Печерському суді Києва. За інформацією адвоката Наєма, слідчі будуть просити для Антоненка тримання під вартою.