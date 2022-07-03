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ЗСУ просуваються в двох областях і на морі, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Збройні сили України просуваються в двох областях і на морі. Доказом останньому є звільнення острова Зміїний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

"Ми рухаємося вперед і на Харківщины, і в Херсонській області. І на морі. Зміїний цьому хороший приклад. Буде день, коли ми те ж скажемо і про Донбас", - зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні, 3 липня 2022 року, Збройні сили України вийшли з Лисичанська, таким чином залишивши останнє велике місто, яке українська сторона утримувала в Луганській області.

При цьому Зеленський запевнив, що українські війська повернуться до Лисичанська після того, як отримають достатні обсяги озброєнь. Відступ він пояснив тим, що командування відводить бійців з напрямків, де противник має велику вогневу перевагу.

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Володимир ЗеленськийХарківХерсонская областьВійна Росії проти України