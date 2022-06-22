ЗСУ практично повністю знищили "еліту" армії РФ, - СБУ

Зокрема, підрозділи західного воєнного округу РФ були вщент розбиті ЗСУ, вціліли лише ті, хто відмовився наступати на Україну.

"Западного округа уже нет, потому что он весь в россии, отказники. Мимо меня одни "восточники" мотаются, потому что "западников" уже почти нету. Вся техника подбита, то башня не работает, то колеса пробиты, то еще что-то не работает… А так, на передок чисто добровольцы едут и все", - розповідає дружині окупант, чий підрозділ перебуває в Харківській області.

У СБУ зазначають, що до західного військового округу РФ входять, у тому числі, Москва, Санкт-Петербург і військова "еліта", яку готували до протидії силам НАТО.

Але чимало офіцерів загинули, водіїв не вистачає, а сили піхоти використовуються як "живе м’ясо".