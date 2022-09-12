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На півдні окупантам дали команду домовлятись з українськими військовими, - Марченко

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Понеділок 12 вересня 2022 23:38
На півдні окупантам дали команду домовлятись з українськими військовими, - Марченко Фото: Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко (facebook.com/dmitry.marchenko78)
Автор: Олег Васьків

На півдні російські окупанти намагаються домовлятися із Збройними силами України. Ворог перебуває в пригніченому стані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерал-майора ЗСУ Дмитра Марченка у коментарі Суспільному.

"Наскільки нам відомо, їм дали команду не відкривати вогонь, а проводити перемовини з українськими військовими та звільняти окуповані території", - зазначив офіцер.

Марченко також розповів, що за два тижні на півдні України росіяни втратили:

  • 1 800 солдатів;
  • 2 літаки;
  • 2 вертольоти;
  • понад 120 танків;
  • понад 130 артилерійських систем;
  • понад 20 реактивних систем залпового вогню.

"Завдяки сучасній техніці, що нам надають міжнародні партнери, артилерійськими ударами ЗСУ були знищені мости, 150 командних пунктів РФ, близько 70 баз, де зберігаються боєприпаси", - додав генерал-майор.

Нагадаємо, ЗСУ посунули лінію фронту на півдні від 4 до 12 кілометрів. Українські захисники вже звільнили 13 населених пунктів.

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