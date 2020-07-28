ЗСУ отримали два оновлених танка "Булат"

Харківський завод імені Малишева передав для Збройних сил України два відремонтованих і модернізованих танки БМ "Булат". Завдяки новій радіостанції і сучасним засобам навігації військові зможуть зручніше і оперативніше здійснювати координацію дій і зв'язок між екіпажем і командуванням.

Про це повідомив "Укроборонпром".

Крім того, сучасні прилади прицілювання і спостереження дозволять краще контролювати ситуацію, зокрема, у нічний час доби.

"Булат" - основний бойовий танк, який використовується в танкових військах ЗСУ. Ця бойова машина - глибока модернізація танка Т-64Б.

Нагадаємо, у Кабміні кажуть, що припинення вогню на Донбасі необхідно для початку національного діалогу про майбутнє регіону, однак для цього потрібно, щоб українська сторона більше не зазнавала втрат на фронті.

Зазначимо, у президента Володимира Зеленського пояснили, чому бойовики продовжують обстріл під час перемир'я.

РБК-Україна писало, що бойовики обстріляли позиції українських військових з гранатометів, незважаючи на перемир'я на Донбасі.