Припинення вогню треба для початку діалогу про майбутнє Донбасу, - Резніков

Фото: Олексій Резніков (facebook.com/reznikovoleksii/)

Резніков вважає, що суспільство буде готове до діалогу після повної деескалації

Припинення вогню на Донбасі необхідно для початку національного діалогу про майбутнє регіону. Однак для цього потрібно, щоб українська сторона більше не зазнавала втрат на фронті.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Перевірка Мінському: як працює і навіщо потрібно нове перемир'я на Донбасі".

Зокрема, віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков пояснив в коментарі РБК-Україна, що для закінчення війни треба деескалація на фронті.

На його думку, тільки після цього українське суспільство буде готове до діалогу про майбутнє Донбасу.

"Якщо хоча б протягом місяця щоранку ми з вами будемо читати зведення: "Загинуло - 0, поранено - 0, травмовано - 0", то в результаті в суспільстві почне спадати градус. Тоді ми зможемо думати про якийсь національний ексклюзивний діалог, законодавчі зміни і дивитися, що може бути далі", - підкреслив віце-прем'єр.

Він також вважає, що чим довше протримається нинішнє перемир'я, тим вищі шанси на успіх мирних переговорів. Він вважає, що наступним кроком у врегулюванні може стати відкриття двох КПВВ, взаємне звільнення утримуваних осіб, допуск до них Міжнародного Комітету Червоного Хреста і, в підсумку, - саміт лідерів "нормандської четвірки" в Берліні.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав головну "червону лінію" в переговорах по Донбасу - це прямий діалог з бойовиками.

У травні Резніков заявляв, що реінтеграція окупованих територій можлива лише при відсутності ризиків для територіальної цілісності України.