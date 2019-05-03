ЗСУ отримають новий комплекс управління вогнем "Оболонь-А"

Фото: Степан Полторак (Віталій Носач/РБК-Україна)

Полторак підкреслив, що комплекс не має жодної запчастини російського виробництва

Міністр оборони України Степан Полторак заявив, що унікальний комплекс управління вогнем артилерії "Оболонь-А" буде прийнятий на озброєння Збройних сил України після успішного завершення державного випробування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони.

За його словами, цей комплекс на 30-40% підвищить можливості українських артилерійських підрозділів.

"Сьогодні ми приступаємо до державного випробування унікального комплексу управління вогнем артилерії "Оболонь-А". Це дуже потрібний комплекс для ЗС України, який на 30-40 відсотків підвищить можливості наших артилерійських підрозділів. Він буде більш мобільним та ефективним, підвищить можливості вогневого ураження противника, а також живучість екіпажів", - підкреслюється у повідомленні.

Міністр зазначив, що даний комплекс є сучасною та унікальною технікою, яка не має жодної запчастини російського виробництва.

Після успішного завершення випробувань комплекс буде прийнятий на озброєння, та буде розпочато його серійне виробництво.

Нагадаємо, відповідно до рейтингу SIPRI, Україна збільшує витрати на армію. Зокрема, наша країна в загальному рейтингу держав за видатками на військові потреби піднялася на 4 позиції і зайняла 39 місце. У минулому році витрати України на оборону склали 4,8 млрд доларів.

Як писало РБК-Україна раніше, за словами Полторака, ЗСУ отримали 120 нових зразків техніки, яких раніше не було на озброєнні українських військ. Також Міноборони допустило до експлуатації понад 330 одиниць озброєння і військової техніки.