ЗСУ отримають модернізований танк Т-80

Фото: модернізований танк Т-80 (ukroboronprom.com.ua)

Нове оснащення дозволяє значно посилити бойові характеристики машини

ДП "Харківський бронетанковий завод" провів модернізацію танка Т-80БВ, який вже серійно постачається до танкових підрозділів Десантно-штурмових військ та Морської піхоти України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДП "Укроборонпром".

Повідомляється, що танк Т-80БВ, як і Т-64 зразка 2017 року, отримав тепловізійний приціл, новий динамічний захист, додатковий захист бортів, нову цифрову радіостанцію, сучасні нічні прилади спостереження з електронно-оптичним перетворювачем третього покоління, а також засоби супутникової навігації.

"Нове оснащення Т-80БВ дозволяє значно посилити бойові характеристики машини. Наприклад, нова система навігації дозволяє у режимі онлайн обмінюватись надійно зашифрованими даними про місцезнаходження кожної машини на всіх ланках управління від командира взводу до керівництва всією бойовою операцією", - йдеться у повідомленні.

Крім того, новий динамічний захист суттєво посилює рівень захищеності бойової машини і ефективно протидіє всім сучасним протитанковим засобам ураження: кумулятивним та бронебійним, а також ударно-кумулятивним боєприпасам типу "ударне ядро".

При цьому встановлюється він у штатні контейнери динамічного захисту. А прицільний комплекс навідника з інтегрованим тепловізором забезпечує виявлення, розпізнавання та знищення противника вогнем 125-мм гармати у будь-який час доби та за будь-яких погодних умов.

"ДП "Харківський бронетанковий завод" вже у цьому році почне роботи з модернізації Т-80УД, що стоять на озброєнні українського війська, до рівня Т-84", - додали у прес-службі відомства.

Нагадаємо, міністр оборони України Степан Полторак заявляв, що в Державному оборонному замовленні на 2019 рік передбачено поставку на озброєння Збройних сил України, як мінімум до 20 зразків, яких раніше не було в ЗСУ.

Також РБК-Україна писало, що США зобов’язалися надати додаткові 10 млн доларів для подальшого нарощування військово-морського потенціалу України.