ЗСУ повністю знищили 5 загальновійськових армій Росії, - Арестович

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови ОП Олексія Арестовича в ефірі " Фейгін Live ".

Він сказав, що українські військові знищили 1730 танків противника - це 54 батальйонних комплекти. Також ЗСУ позбулися 3950 російських броньованих машин - а це приблизно 124 батальйонних комплекти.

"Зараз виходить, що ми повністю знищили в Україні 35 мотострілецьких полків і 10 танкових полків. Це виходить 10 мотострілецьких дивізій або 5 загальновійськових армій. 5 загальновійськових армій тут поховали з 10 існуючих в Російській Федерації", - сказав Арестович.

Крім того, ЗСУ знищили 14 дивізіонів РСЗВ і 70 дивізіонів ствольної артилерії ворога.