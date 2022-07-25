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ЗСУ повністю знищили 5 загальновійськових армій Росії, - Арестович

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Понеділок 25 липня 2022 22:37
ЗСУ повністю знищили 5 загальновійськових армій Росії, - Арестович Фото: Олексій Арестович, радник голови ОП (facebook com alexey arestovich)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Збройні Сили України повністю знищили 5 загальновійськових армій Росії на війні, яку розв'язала РФ на території нашої держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови ОП Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін Live".

Він сказав, що українські військові знищили 1730 танків противника - це 54 батальйонних комплекти. Також ЗСУ позбулися 3950 російських броньованих машин - а це приблизно 124 батальйонних комплекти.

"Зараз виходить, що ми повністю знищили в Україні 35 мотострілецьких полків і 10 танкових полків. Це виходить 10 мотострілецьких дивізій або 5 загальновійськових армій. 5 загальновійськових армій тут поховали з 10 існуючих в Російській Федерації", - сказав Арестович.

Крім того, ЗСУ знищили 14 дивізіонів РСЗВ і 70 дивізіонів ствольної артилерії ворога.

Нагадаємо, ЗСУ збили російський штурмовик Су-25 "Грач" вартістю 11 млн доларів.

А у Волинській області військові збили два безпілотники.

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Олексій Арестович Збройні сили України Російська Федерація
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