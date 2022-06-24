ЗСУ показали запуск одразу трьох ракет "Точка-У" по позиціях окупантів (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ .

"Доброго ранку! Ми з України! І прощавайте російські окупанти! Бойові пуски ТРК "Точка-У"", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за даними Генштабу, за чотири місяці війни Росія втратила вже близько 34 530 військових.

Також за минулу добу ЗСУ знищили на півдні України дві 152-мм гармати, багато броньованої техніки та десятки окупантів.

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