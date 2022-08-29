ЗСУ показали удари по росіянам на Херсонському напрямку

Українські військові провели успішні удари по російським окупантам на півдні країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео атаки ЗСУ, яке оприлюднив СтратКом .

На відео можна помітити, що удари по російським солдатам були завдані в момент, коли вони пересувалися в окопах.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські військові потрапили за трьома пунктами управління в Херсоні та Дар'ївці та за двома складами боєприпасів окупантів.

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