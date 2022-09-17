ЗСУ показали роботу ударного дрону Punisher по позиціях росіян (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ .

Український безпілотник особливий завдаяки його доволі невеликим розмірам та низьким рівнем шуму. Окрім того, він має нульовий температурний слід та виготовлений з радіопрозорих матеріалів.

Дрон здатен діяти на відстань до 45 кілометрів:

Військові зазначають, що головне завдання безпілотника - завдавати ударів по силах і техніці росіян.

Нагадаємо, незодавно бійці "Альфи" за допомогою дронів знищили російську бойову машину десанту і бронетранспортер.

Окрім того, Донецька ОВА показали війську техніку, яку залишили росіяни, покидаючи свої позиції у Богородичному. Деяку з них українські військові зможуть використовувати у боях проти окупантів.

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