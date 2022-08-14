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ЗСУ показали, як проходять навчання українських захисників у Британії (відео)

Фото: ЗСУ показали, як у Британії навчаються українські бійці (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Великій Британії продовжуються військові навчання українських бійців. ЗСУ показали, як проходять тренування захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.

Великобританія організувала масштабні військові навчання для українських бійців. Захисників тренують іноземні інструктори, зокрема із країн НАТО. Планується, що навчання пройдуть 10 тисяч українських військових.

Нагадаємо, що інші країни також приєдналися до навчання ЗСУ. Своїх інструкторів погодилася відправити Данія. Пізніше про таке бажання заявила Норвегія.

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Збройні сили УкраїниВеликобританіяВійськові навчання