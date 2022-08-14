ЗСУ показали, як проходять навчання українських захисників у Британії (відео)

Великобританія організувала масштабні військові навчання для українських бійців. Захисників тренують іноземні інструктори, зокрема із країн НАТО. Планується, що навчання пройдуть 10 тисяч українських військових.

Нагадаємо, що інші країни також приєдналися до навчання ЗСУ. Своїх інструкторів погодилася відправити Данія. Пізніше про таке бажання заявила Норвегія.

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