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Ще одна європейська країна приєднається до навчання українських військових у Британії

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Осло, Четвер 11 серпня 2022 17:53
Ще одна європейська країна приєднається до навчання українських військових у Британії Фото: Норвегія допомагатиме тренувати українських військових (facebookcom MinistryofDefence UA)
Автор: Наталія Юрченко

Норвегія приєднається до масштабних навчань українських військових, які проходять у Великій Британії. Країна надішле своїх інструкторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на NRK.

Міністр оборони Норвегії Бйорн Аріль Грам підтвердив наміри уряду. Він зазначив, що до Британії відправляться норвезькі військові, які будуть брати участь у тренуваннях.

"Українські сили гостро потребують подальшої підготовки й освіти... Ми надішлемо своїх інструкторів для базової солдатської підготовки, як і деякі інші країни", - сказав він.

Нагадаємо, що раніше Данія погодилася відправити своїх інструкторів до Великобританії для навчання бійців ЗСУ.

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Норвегия Збройні сили України Великобританія Військові навчання
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