Ще одна європейська країна приєднається до навчання українських військових у Британії
Фото: Норвегія допомагатиме тренувати українських військових (facebookcom MinistryofDefence UA)
Норвегія приєднається до масштабних навчань українських військових, які проходять у Великій Британії. Країна надішле своїх інструкторів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на NRK.
Міністр оборони Норвегії Бйорн Аріль Грам підтвердив наміри уряду. Він зазначив, що до Британії відправляться норвезькі військові, які будуть брати участь у тренуваннях.
"Українські сили гостро потребують подальшої підготовки й освіти... Ми надішлемо своїх інструкторів для базової солдатської підготовки, як і деякі інші країни", - сказав він.
Нагадаємо, що раніше Данія погодилася відправити своїх інструкторів до Великобританії для навчання бійців ЗСУ.
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