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ЗСУ посунули лінію фронту під Запоріжжям, - мер Мелітополя

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Україна, П'ятниця 10 червня 2022 21:44
ЗСУ посунули лінію фронту під Запоріжжям, - мер Мелітополя Фото: Іван Федоров (news.zp)
Автор: Євгеній Прокопенко

За останні два тижні Збройні сили Україні посунули лінію фронту на 5-7 км від Запоріжжя. Завдяки цьому можна провести деокупацію Мелітополя.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив мер Мелітополя Іван Федоров, повідомляє РБК-Україна.

"За останні два тижні десь на п'ять-сім кілометрів лінію фронту відсунули від Запоріжжя. Тож деокупація і Мелітополя буде. Й інших тимчасово окупованих територій. Саме такий порядок денний ставлять наші захисники собі найближчим часом", - сказав Федоров.

Нагадаємо, окупанти розмістили за 35 кілометрів від Запоріжжя близько 30 танків.

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