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Окупанти розмістили неподалік від Запоріжжя близько 30 танків, - Міноборони

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Василівка, Середа 08 червня 2022 17:46
Окупанти розмістили неподалік від Запоріжжя близько 30 танків, - Міноборони Фото: речник Міноборони Олександр Мотузяник (armyinform.com.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Російські військові розмістили за 35 кілометрів від Запоріжжя близько 30 танків. Таким чином ворог нарощує вогневі точки на даному напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг речника Міністерства оборони Олександра Мотузяника.

За його словами, ворог розвернув довготривалі вогневі точки у тимчасово окупованій Василівці.

"На Запорізькому (напрямку) російський агресор нарощує систему вогню. Зокрема, у районі Василівки (35 км на південь від Запоріжжя) розгорнуто до 30 ворожих танків Т-62 як довготривалі вогневі точки", - зазначив Мотузяник.

Нагадаємо, за даними експертів, Запоріжжя може стати наступною мішенню для російських окупантів.

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