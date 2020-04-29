В ВСУ подтвердили один новый случай заражения COVID-19

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего коронавирусом болеют 52 военных

За прошедшие сутки в Вооруженных силах Украины коронавирус COVID-19 подтвердили у одного военного. Об этом говорится в сообщении Командования медицинских сил ВСУ в Facebook.

Сообщается, что по состоянию на утро 29 апреля в ВСУ коронавирусом болеют 52 человека, 20 - выздоровели, 2 пациента умерли.

"За прошедшие сутки зарегистрировано один новый случай заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Больной находится в Черновицком военном госпитале. Состояние здоровья пациента удовлетворительное, получает необходимое лечение", - сообщили в ВСУ.

Также отмечается, что на изоляции находится 327 военнослужащих, у 54 из которых она заканчивается в ближайшие три дня.

Отметим, по состоянию на 29 апреля в Украине зафиксировали рост числа зараженных коронавирусом COVID-19. За прошлые сутки заболели еще 456 человек. Общее количество инфицированных составляет 9866 человек.

Количество летальных случаев в Украине достигло 250. За прошлые сутки в стране зафиксировали 11 новых смертей пациентов с COVID-19.