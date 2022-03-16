ВСУ перейшли в контрнаступ: у Генштабі розповіли про обстановку на 21-й день війни
У Генеральному штабі ЗСУ розповіли, що відбувається на фронтах в різних областях і яка оперативна обстановка станом на ранок 21-х діб протистояння російському вторгненню.
Про це 16 березня повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
За останню добу стан, положення і характер дій сил оборони істотних змін не зазнали, йдеться в повідомленні.
Бійці ЗСУ змогли завдати нищівних ударів по угрупованнях військ російських окупантів на тимчасово захоплених ними територіях нашої країни. Крім того, на окремих напрямках українські військові перейшли в контрнаступ.
"За підсумками попередньої доби, за рахунок дій протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України, було знищено три літаки (два з них Су-34). Крім того - збито один вертоліт, три БПЛА оперативно-тактичного рівня та дві крилаті ракети. Додаткова інформація зараз уточнюється.
Авіація Повітряних Сил продовжувала завдавати ракетно-бомбових ударів по наземних цілях. Було здійснено дев'ять авіанальотів на колони техніки та скупчення військ окупантів", - розповіли в Генштабі.
Також повідомляється, що противник продовжує нести втрати і відступає на окремих напрямках.
Війська РФ продовжують наносити ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі та густонаселених районах міст в Україні.
"Основні зусилля окупантів зосереджуються на закріпленні та утриманні раніше зайнятих рубежів і районів оборони", - зазначили в Генштабі.
Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, Росія втратила до 40% своїх підрозділів, які були відправлені в Україну з початку вторгнення і війни.
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