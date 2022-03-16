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ВСУ перейшли в контрнаступ: у Генштабі розповіли про обстановку на 21-й день війни

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Середа 16 березня 2022 07:11
ВСУ перейшли в контрнаступ: у Генштабі розповіли про обстановку на 21-й день війни Фото: український військовий (mil.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли, що відбувається на фронтах в різних областях і яка оперативна обстановка станом на ранок 21-х діб протистояння російському вторгненню.

Про це 16 березня повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

За останню добу стан, положення і характер дій сил оборони істотних змін не зазнали, йдеться в повідомленні.

Бійці ЗСУ змогли завдати нищівних ударів по угрупованнях військ російських окупантів на тимчасово захоплених ними територіях нашої країни. Крім того, на окремих напрямках українські військові перейшли в контрнаступ.

"За підсумками попередньої доби, за рахунок дій протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України, було знищено три літаки (два з них Су-34). Крім того - збито один вертоліт, три БПЛА оперативно-тактичного рівня та дві крилаті ракети. Додаткова інформація зараз уточнюється.

Авіація Повітряних Сил продовжувала завдавати ракетно-бомбових ударів по наземних цілях. Було здійснено дев'ять авіанальотів на колони техніки та скупчення військ окупантів", - розповіли в Генштабі.

Також повідомляється, що противник продовжує нести втрати і відступає на окремих напрямках.

Війська РФ продовжують наносити ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі та густонаселених районах міст в Україні.

"Основні зусилля окупантів зосереджуються на закріпленні та утриманні раніше зайнятих рубежів і районів оборони", - зазначили в Генштабі.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, Росія втратила до 40% своїх підрозділів, які були відправлені в Україну з початку вторгнення і війни.

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