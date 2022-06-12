RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ перейшли до контрнаступальних дій на деяких напрямках, - Залужний

Фото: Валерій Залужний (facebook com vzaluznyj)
Автор: РБК-Україна

Збройні сили України перейшли до контрнаступальних дій на окремих напрямках у боротьбі з російською армією.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Головнокомандувач ЗСУ не розповів, на яких саме напрямках рухаються українські військові. Проте нещодавно в Херсонській мерії повідомляли, що ЗСУ контрнаступають з трьох напрямків у бік Херсону.

Також Залужний повідомив, що загальна широта фронту на сьогодні складає 2450 км. На 1105 км з них ведуться активні бойові дії.

Нагадаємо, в ході контрнаступу в Херсонській області українські війська звільнили селище Таврійське.

Крім того, Генштаб розповів про актуальну ситуацію на фронті. Зокрема, у Сєвєродонецьку точаться запеклі бої.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниВійна Росії проти України