ЗСУ відбили штурми і відкинули окупантів на чотирьох напрямках, - Генштаб

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація залишилася без істотних змін. Зі ствольної артилерії ворог здійснив обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Білопілля та Краснопілля Сумської області. Також противник вів повітряну розвідку БПЛА.

На Слобожанському напрямку ворог веде бойові дії з метою утримання займаних районів та недопущення контрнаступу підрозділів Сил оборони, де намагається покращити тактичне становище.

На Харківському напрямку ворог відкривав вогонь зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Чугуїв, Золочів, Гусарівка, Соснівка, Руські Тишки, Коробочкине, Шестакове, Дуванка та Прудянка. Активно вів повітряну розвідку БПЛА.

Завдав авіаційних ударів біля Лебединого та Залимана. Вів наступальні бої в районі Борщової, успіху не мав, відійшов.

На Слов'янському напрямку зафіксовані обстріли з танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню неподалік Довгенького, Сулигівки та Мазанівки.

Поблизу Новодмитрівки, Вірнопілля та Курульки підрозділи противника намагалися вести штурмові дії, отримали відсіч та відступили.

На Краматорському напрямку ворог обстрілював зі ствольної та реактивної артилерії біля Роздолівки, Сидорова, Спірного та Пришиба. Вів повітряну розвідку в районі ведення бойових дій. Неподалік Івано-Дар'ївки намагається вести наступ, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку ворог завдав ударів по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Зайцеве, Бахмутське, Веселе, Бахмут, Андріївка, Кодема та Майорськ.

Окупанти вели наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве та Кодема, успіху не мали, бойові дії тривають.

На Авдіївському напрямку окупанти залучили танки, ствольну і реактивну артилерію в районах Новобахмутівки, Невельського, Нескучного, Олександрополя, Керменчика і Пісків.

Авіація противника діяла поблизу Мар'їнки. Ворог вів повітряну розвідку БПЛА в районах ведення бойових дій на вказаному напрямку. Наступає в районі населеного пункту Опитне та Майорськ, успіху не мав, бої тривають.

На Новопавлівському напрямку зафіксовані обстріли неподалік від Володимирівки, Вугледара та Пречистівки. Противник вів штурмові дії в районі населеного пункту Золота Нива, успіху не мав, відступив.

В Запорізькому напрямку ворог залучив артилерію та танки для обстрілів районів населених пунктів Білогір'я, Новоданилівка, Новопіль, Красне, Времівка, Чарівне та Ольгівське.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противника зосереджуються на недопущенні просування наших військ. Окупанти вживають заходів з заповнення втрат особового складу і техніки. Ворог здійснив обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Прибузьке, Промінь, Таврійське, Новогригорівка, Оленівка, Новоселівка, Благодатне, Веселий Кут, Широке, Яковлівка, Біла Криниця, Андріївка та Відрадне. Для ведення повітряної розвідки ворог продовжує активно залучати БПЛА.

Особовий склад противника деморалізований, що обумовлено постійним перенесенням термінів ротації і обманом з обіцяними виплатами. Це призводить до відмов росіян від участі в бойових діях.

Нагадаємо, за даними Генштабу, Росія вже втратила близько 44700 своїх військових, ВСУ 18 серпня знищили 400 окупантів.

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