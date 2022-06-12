ЗСУ відбили кілька наступів окупантів на Бахмутському напрямку: зведення Генштабу

На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не робив. У прикордонних районах республіки Білорусь проводяться додаткові заходи з інженерного обладнання пунктів пропуску та розгортання додаткових засобів радіоелектронної боротьби.

На Сіверському напрямку ворог продовжує забезпечувати посилену охорону ділянки кордону в Брянській і Курській областях РФ. Противник продовжує вогневий вплив мінометів по позиціях Сил оборони в прикордонних районах. Крім того, агресор обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Рожковичі, Грем'яч, Лугівка та Попівка.

На Харківському напрямку ситуація істотних змін не зазнала. Для сковування дій Сил оборони ворог чинить систематичний вогневий вплив на позиції наших підрозділів. Крім того, ворог обстрілював цивільну інфраструктуру поблизу Вірнопілля, Українки, Петрівки, Чепіля та Хрестища. Завдав авіаудару в районі населеного пункту Мосьпанове.

На Слов'янському напрямку противник здійснював систематичні артилерійські обстріли в районах населених пунктів Петрівське, Нова Гусарівка, Курулька, Долина. Намагається закріпитися в населеному пункті Богородичне, бойові дії тривають.

На Лиманському напрямку активних дій ворог не вів. Збільшив інтенсивність застосування артилерії, зокрема, реактивних систем залпового вогню, в районах населених пунктів Шипилівка та Дронівка. Проводить перегрупування військ.

На Сєвєродонецькому напрямку ведуть штурмові дії в місті Сєвєродонецьк, успіху не має. Тривають бойові дії в районі Тошківки.

На Бахмутському напрямку противник обстрілював наші позиції з мінометів, ствольною і реактивною артилерією в районах населених пунктів Комишуваха, Гірське, Миколаївка, Білогорівка, Новолуганське. Ворожа армійська авіація завдала авіаудару неподалік від Покровського.

Українські воїни відбили наступ в районі населеного пункту Врубівка. Також противник намагався вести наступ у напрямку населеного пункту Миколаївка. Отримав рішучу відсіч і відійшов. Ворожий штурм в районі Василівки наші захисники теж успішно відбили. Російські окупанти зазнали втрат і відійшли на раніше зайняті позиції.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій ворог не вів. Підступно обстрілював цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Желанне, Авдіївка, Карлівка, Вугледар та Оріхів. На окремих напрямках розгортає додаткові підрозділи.

На Південнобузькому напрямку противник вів оборону, обстрілював підрозділи наших військ з артилерії, мінометів і реактивних систем залпового вогню. Намагався вести контрбатарейну боротьбу.

Російські окупанти цинічно обстріляли населені пункти Твердомедове, Березнегувате, Кобзарці, Квітневе та Промінь.

За минулу добу втрати противника склали десять танків, шістнадцять бойових броньованих машин, сім БПЛА, понад десять одиниць автомобільної техніки і до 150 осіб живої сили.

Нагадаємо, що Збройні сили України вчора відбили штурм на Слов'янськ і Сєвєродонецьк і зупинили наступ з Попасної.

Українські військові ведуть контрнаступ в Херсонській області в напрямках трьох селищ. Також ЗСУ звільнили від окупантів Таврійське.

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