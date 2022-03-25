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У Кривому Розі заявили, що місто забезпечене продовольством і медикаментами

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П'ятниця 25 березня 2022 15:12
У Кривому Розі заявили, що місто забезпечене продовольством і медикаментами Фото: у Кривому Розі заявили, що місто забезпечене продовольством і медикаментами ( wikipedia)
Автор: Артем Горовенко

Кривий Ріг забезпечений необхідним продовольством і медикаментами, промислові підприємства активно допомагають у будівництві фортифікаційних споруд і гуманітарних питаннях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула.

"У нас на кілька місяців запаси по необхідних групах товарів, по продовольстві, по медицині, по паливу. Створили непоганий резерв", - заявив він.

За словами Вілкула, місту активно допомагають промислові підприємства, які з останніх сил забезпечують роботою і зарплатою своїх співробітників.

"Великі підприємства допомагають економіці України, це економічний фронт. Крім цього, вони дуже здорово допомагають і на будівництві фортифікаційних споруд, і на гуманітарні складові. В першу чергу, це підприємства Групи "Метінвест", "Арселорvіталл", "Рудомайн", деякі інші підприємства. Звичайно, ця допомога неоціненна для обороноздатності нашого міста", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Метінвест" передав 50 машин українським військовим у Кривому Розі, це бортові вантажівки, самоскиди і легковики, які будуть застосовуватися для створення або зміцнення українських позицій

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