ЗСУ відбивають наступ на Київ. Окупанти отримують гідну відсіч, - Генштаб
Росія вже 30-й день жорстоко руйнує українські міста та вбиває людей. Зокрема, окупанти намагаються зайти в місто Київ. Однак ЗСУ відбивають наступи противника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.
Зокрема, сили оборони продовжують відбиття наступу противника на Київ.
"Сили оборони, що беруть участь в здійсненні заходів оборони міста Києва продовжують відбиття наступу противника, нанесення йому вогневого ураження та утримують визначені рубежі", - йдеться у повідомленні.
Окрім того, продовжують фіксувати злочини російського військово-політичного керівництва. Окупанти порушують міжнародне гуманітарне право, норми щодо гуманного ставлення під час війни.
Раніше ми повідомляли, що у Луганську окупанти утворили військовий госпіталь, який повністю заповнений пораненими.
Також ми писали, що під Києвом окупанти переїхали свого командира за великі втрати.
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