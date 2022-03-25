У Луганську окупанти утворили військовий госпіталь, який повністю заповнений пораненими

У тимчасово окупованому Луганську у місцевій лікарні окупанти утворили військовий госпіталь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб .

Окрім того, противник продовжує зазнавати втрат серед керівного складу. Повідомляється, що 25 березня, українські захисники ліквідували командувача 49-ї загальновійськової армії південного військового округу генерал-лейтенанта Якова Резанцева.

Також частина лікарні відведена для зберігання трупів, адже місцеві морги перевантажені.

Зазначається, що госпіталь повністю зайнятий пораненими російськими військовими.

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