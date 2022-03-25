ru ua
Пт, 25 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Луганську окупанти утворили військовий госпіталь, який повністю заповнений пораненими

Новость на русском →
Луганськ, П'ятниця 25 березня 2022 19:04
У Луганську окупанти утворили військовий госпіталь, який повністю заповнений пораненими Російські військові (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

У тимчасово окупованому Луганську у місцевій лікарні окупанти утворили військовий госпіталь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

Зазначається, що госпіталь повністю зайнятий пораненими російськими військовими.

Також частина лікарні відведена для зберігання трупів, адже місцеві морги перевантажені.

Окрім того, противник продовжує зазнавати втрат серед керівного складу. Повідомляється, що 25 березня, українські захисники ліквідували командувача 49-ї загальновійськової армії південного військового округу генерал-лейтенанта Якова Резанцева.

Раніше ми повідомляли, що біля Харкова виявили російських шпигунів з "духовенства".

Також ми писали, що в Чернігівській області ЗСУ знищили чергову колону ворожої техніки.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Луганськ Вторгнення Росії до України
NEWS
В'язниця за фото. В Україні посилили покарання за публікацію даних про ЗСУ
В'язниця за фото. В Україні посилили покарання за публікацію даних про ЗСУ
DAILY
Геннадій Труханов: Ворог дуже хоче захопити Одесу, але цього не буде
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Геннадій Труханов: Ворог дуже хоче захопити Одесу, але цього не буде