Під Києвом окупанти переїхали свого командира за великі втрати, - ЗМІ

У Київській області російського полковника переїхали на танку і вбили свої ж солдати через величезну кількість жертв, понесених їх власною бригадою в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Evening Standard .

Офіційні особи ідентифікували загиблого командира як полковника Юрія Медведєва з 37-ї мотострілецької бригади, додавши, що цей інцидент ілюструє "проблеми морального духу, з якими стикаються російські війська".

Західні офіційні особи заявили, що, на їхню думку, полковник Медведєв був убитий своїми ж солдатами навмисно як "наслідок масштабу втрат, понесених його бригадою".

"Ми дійсно вважаємо, що його переїхали його власні війська. Коли ми думаємо про операції, важливо, щоб ми не просто рахували системи зброї і танки, а думали про моральні і концептуальні елементи бойової потужності", - заявили вони.