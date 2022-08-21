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ЗСУ відбили штурм у Херсонській області, бої тривають, - ОК "Південь"

Фото: українські військові відбили штурм в Херсонській області (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська силами мотострілецького взводу за підтримки двох БМП-2 штурмували позиції українських військових у напрямку Потьомкиного Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".

Завдяки злагодженим діям підрозділів ЗСУ атака була відбита, противник з втратами відійшов. У напрямку Благодатного Херсонської області бої тривають.

Окупанти регулярно проводять повітряну розвідку з використанням безпілотників. У районі Високопілля один БПЛА "Орлан-10" ворога був знищений.

Раньше експерт оцінив ситуацію на Миколаївському напрямі. За його словами, закріплення окупантів на околицях села Благодатне на Миколаївському напрямі не критично для ВСУ, це не дає переваги російським військам.

Нагадаємо, сьогодні в ранковому зведенні Генштаб відзвітував, що на Миколаївському напрямі російські війська ведуть наступальний бій у напрямі Васильки-Благодатне і мають частковий успіх, а саме - зайняли південну околицю населеного пункту Благодатне. Повідомлялося, що бойові дії тривають.

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