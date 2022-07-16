ЗСУ відбили ряд штурмів під Бахмутом і не дали захопити Вуглегірську ТЕС, - зведення Генштабу

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін не зафіксовано. Задля демонстрації присутності та сковування дій підрозділів Сил оборони окупанти обстріляли позиції українських військ неподалік Заруцького, Старикового та Будівельного Сумської області.

На Слобожанському напрямку росіяни здійснюють перегрупування підрозділів для подальшого просування у напрямках населених пунктів Барвінкове та Словʼянськ.

Окупанти здійснили обстріли із ствольної та реактивної артилерії, танків і мінометів в районах населених пунктів Харків, Протопопівка, Прудянка, Дементіївка, Світличне, Микільське, Черкаські Тишки, Старий Салтів, Рубіжне, Коробочкине, Долина, Іванівка, Барвінкове, Богородичне, Велика Комишуваха, Новомиколаївка та Костянтинівка. Завдали авіаударів поблизу Мосьпанового і Богородичного.

На Словʼянському та Бахмутському напрямках ворог зосереджує основні зусилля на встановленні контролю над містами Сіверськ та Бахмут. Продовжує задіювати всі наявні засоби вогневого ураження по лінії зіткнення.

Зафіксовано обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Сіверськ, Верхньокам’янське, Олександрівка, Никифорівка, Донецьке, Спірне, Травневе, Покровське, Соледар, Нью-Йорк, Кодема та інших. Окупанти завдали авіаударів неподалік Нью-Йорка, Берестового і Соледара.

Наступальними та штурмовими діями окупанти намагалися покращити тактичне положення в районах населених пунктів Івано-Дар’ївка, Григорівка, Новолуганське, Семигір’я та встановити контроль над територією Вуглегірської ТЕС. Росіяни не зазнали успіху - українські військові змусили їх відійти.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обстрілював позиції ЗСУ із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Новобахмутівка, Новомихайлівка, Володимирівка, Кам’янське, Вугледар, Невельське, Времівка, Білогір’я, Гуляйполе, Залізничне, Ольгівське, Малі Щербаки, Тоненьке, Пречистівка, Новопіль, Новосілка та інших. Авіаудар зафіксовано поблизу Авдіївки.

На Південнобузькому напрямку окупанти продовжують здійснювати обстріли із застосуванням ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по лінії зіткнення. Завдавали авіаційних ударів в районі Потьомкиного. Зберігається загроза ракетних ударів по критичній інфраструктурі регіону.