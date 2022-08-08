ЗСУ відбили низку наступів, росіяни намагалися прорвати українську оборону на сході, - Генштаб

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін немає. На останньому росіяни здійснили артилерійські обстріли в районах населених пунктів Грем’яч і Сеньківка Чернігівської області та Суходіл, Манухівка, Нові Вирки і Павлівка Сумської області. Провели повітряну розвідку прикордонних районів безпілотниками.

На Харківському напрямку окупанти за допомогою танків, ствольної та реактивної артилерії намагаються стримати Сили оборони від просування вглиб тимчасово захопленої території. Обстріли зафіксовано в районах населених пунктів Уди, Світличне, Золочів, Слатине, Нове, Борщова, Руські Тишки, Циркуни, Перемога, Слобожанське, Червоне, Гусарівка та Асіївка. Ворог завдав авіаударів біля Гусарівки, Верхнього Салтова та Байрака, а також задіяв безпілотник для розвідки неподалік Цупівки та Руських Тишків.

На Слов’янському напрямку загарбники здійснювали вогневе ураження із артилерії поблизу Великої Комишувахи, Дмитрівки, Вірнопілля, Рідного, Дібрівного, Грушувахи, Богородичного, Норцівки, Краснопілля та Микільського. Завдав авіаційного удару біля Залимана.

Противник безуспішно намагався покращити тактичне положення неподалік Богородичного.

На Донецькому напрямку росіяни, застосуванням наявних засобів вогневого ураження по лінії зіткнення, намагаються завдати максимальних втрат українським підрозділам та не допустити їх перекидання на інші напрямки.

На Краматорському напрямку окупанти обстрілювали із танків, ствольної та реактивної артилерії райони Краматорська, Сіверська, Григорівки, Верхньокам’янського та Стародубівки. Завдали авіаударів біля Григорівки та Івано-Дар’ївки.

На Бахмутському напрямку загарбники здійснювали обстріли українських військ поблизу Бахмута, Зайцевого, Яковлівки, Краснополівки, Покровського і Вершини. Завдали авіаційних ударів в районах Бахмута, Соледара і Кодеми.

Штурми противника у напрямках населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Вершина і Кодема українські військові відбили.

На Авдіївському напрямку зафіксовано артилерійські та танкові обстріли біля Авдіївки, Опитного, Новобахмутівки, Карлівки, Кераміка і Курахового. Авіація ворога діяла неподалік Нью-Йорка, Красногорівки і Мар’їнки.

Спроба наступу противника у напрямках Авдіївки та Пісків під вогнем українських бійців захлинулася. Він відійшов.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках росіяни задіяли танки, ствольну та реактивну артилерію для обстрілів обʼєктів цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Новомихайлівка, Вугледар Шевченко, Гуляйпільське, Темирівка, Времівка, Гуляйполе, Малинівка та Новопіль. Завдали авіаційних ударів поблизу Пречистівки, Володимирівки та Полтавки.

Окупанти намагалися прорвати оборону українських військ у напрямках населених пунктів Мар’їнка та Шевченко, успіху не мали, відійшли. Вели повітряну розвідку районів міст Запоріжжя та Павлоград.

На Південнобузькому напрямку окупанти здійснювали обстріли з танків та артилерії різних типів в районах населених пунктах Миколаїв, Таврійське, Лимани, Олександрівка, Котляреве, Новомиколаївка, Новогреднєве, Киселівка, Кобзарці, Квітневе, Зелений Гай, Андріївка, Іванівка, Новоолександрівка, Тополине та Потьомкине. Завдали авіаційних ударів неподалік Лозового, Ольгиного, Андріївки і Таврійського. Значну увагу зосереджують на повітряній розвідці безпілотниками.

В акваторії Чорного моря корабельне угруповання ворога зосереджує основні зусилля на підтриманні дій сухопутного угруповання військ та ураженні об’єктів в глибині території України. В готовності до застосування високоточної зброї перебувають чотири носії крилатих ракет морського базування.