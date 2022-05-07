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ЗСУ звільнили ще одне село під Харковом, - Генштаб

Українські військові (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Збройні сили України продовжують наступ у Харківській області. Українські військові встановили контроль над ще одним населеним пунктом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

Повідомляється, що в результаті наступу ЗСУ окупанти втратили контроль над населеним пунктом Циркуни.

Додамо, що село знаходиться на берегах річки Харків.

Також зазначимо, що село знаходиться за 17 кілометрів від міста Харків.

Нагадаємо, що вчора, 6 травня, ЗСУ звільнили кілька населених пунктів Харківської області.

Також ми писали, що українські військові під контроль повернули чотири села на околицях Харкова.

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